Никитин: закон о поощрении юридических лиц позволит вести бизнес в регионах увереннее

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 декабря. /ТАСС/. Принятие закона "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации" позволит инвесторам чувствовать себя уверенно независимо от наличия преференций. Такое мнение высказал журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Принятие закона позволит инвесторам чувствовать себя уверенно независимо от наличия этих преференциальных режимов в субъекте уже сейчас. Особенно тем инвесторам, которые заключат соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Соглашение, в частности, гарантирует длительное неприменение актов, изменяющих налоговые условия", - сказал Никитин.

По его словам, в настоящее время инвесторы в Нижегородской области просят региональные власти о стабильных преференциях, техническом регулировании. Однако, по мнению Никитина, подобные вопросы не удается решать на уровне субъекта без федеральной поддержки, поэтому Нижегородская область готова активно участвовать в реализации закона, если его примут депутаты Госдумы. Глава региона также уверен, что принятие закона позволит создать новые рабочие места, повысить доходы граждан и улучшить качество жизни в целом.

Ранее Госдума приняла в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, подготовленные в рамках разработки законопроекта "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации".

Законопроектом предусматривается возможность предоставления юридическим лицам субсидий на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными ими капитальными вложениями, в том числе затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проектов. Устанавливается возможность обременения созданных (модернизированных, реконструированных) объектов, в том числе путем закрепления обязанности получателя субсидии безвозмездно передать соответствующие объекты в государственную или муниципальную собственность.