Bloomberg: США пока не приняли решение о введении пошлин на сталь из Бразилии и Аргентины

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Администрация США пока не приняла окончательного решения относительно повторного введения пошлин на поставки стали из Бразилии и Аргентины, хотя президент Дональд Трамп на прошлой неделе заявлял о том, что такие меры будут приняты безотлагательно. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Bloomberg со ссылкой на главу Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу, заявившего, что вопрос о восстановлении пошлин обсуждался, но решения еще не принято.

По оценке агентства Bloomberg, вопрос о повторном введении пошлин в отношении Бразилии и Аргентины "представляет собой месть" этим странам за то, что они вместо США стали основными поставщиками соевых бобов и другой сельскохозяйственной продукции в Китай, что нанесло ущерб американским фермерам, на голоса которых Трамп рассчитывает на предстоящих в 2020 году президентских выборах.

Хотя введение пошлин на сталь может нанести ущерб, отметило агентство Bloomberg, латиноамериканские страны выиграют гораздо больше от расширения поставок сельскохозяйственной продукции в Китай. За 10 месяцев нынешнего года Бразилия продала Китаю сельскохозяйственной продукции на $25,5 млрд, что в 10 раз превосходит объем поставок стали в США в долларовом выражении.

Ранее Трамп в своем Twitter сообщил о решении вновь ввести пошлины на экспортируемую Аргентиной и Бразилией в Соединенные Штаты сталь в связи с тем, что эти страны проводят политику девальвации национальных валют, фактически предоставляя своим компаниям конкурентные преимущества.

Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий в размере 25% с 23 марта 2018 года. Ими с тех пор облагалась стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% действовали на импорт в США алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты.

Россия в июне 2018 года подала иск в ВТО, обжаловав введение Соединенными Штатами дополнительных пошлин на сталь и алюминий.