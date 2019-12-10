{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Bloomberg: США пока не приняли решение о введении пошлин на сталь из Бразилии и Аргентины

По оценке агентства, санкции "представляют собой месть" за то, что эти страны заняли место США на рынке поставщиков соевых бобов и другой сельскохозяйственной продукции в Китай

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Администрация США пока не приняла окончательного решения относительно повторного введения пошлин на поставки стали из Бразилии и Аргентины, хотя президент Дональд Трамп на прошлой неделе заявлял о том, что такие меры будут приняты безотлагательно. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Bloomberg со ссылкой на главу Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу, заявившего, что вопрос о восстановлении пошлин обсуждался, но решения еще не принято.

По оценке агентства Bloomberg, вопрос о повторном введении пошлин в отношении Бразилии и Аргентины "представляет собой месть" этим странам за то, что они вместо США стали основными поставщиками соевых бобов и другой сельскохозяйственной продукции в Китай, что нанесло ущерб американским фермерам, на голоса которых Трамп рассчитывает на предстоящих в 2020 году президентских выборах.

Хотя введение пошлин на сталь может нанести ущерб, отметило агентство Bloomberg, латиноамериканские страны выиграют гораздо больше от расширения поставок сельскохозяйственной продукции в Китай. За 10 месяцев нынешнего года Бразилия продала Китаю сельскохозяйственной продукции на $25,5 млрд, что в 10 раз превосходит объем поставок стали в США в долларовом выражении.

Ранее Трамп в своем Twitter сообщил о решении вновь ввести пошлины на экспортируемую Аргентиной и Бразилией в Соединенные Штаты сталь в связи с тем, что эти страны проводят политику девальвации национальных валют, фактически предоставляя своим компаниям конкурентные преимущества.

Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий в размере 25% с 23 марта 2018 года. Ими с тех пор облагалась стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% действовали на импорт в США алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты.

Россия в июне 2018 года подала иск в ВТО, обжаловав введение Соединенными Штатами дополнительных пошлин на сталь и алюминий.

Теги
АргентинаБразилияСША
Реклама на ТАСС
Президент Мексики обсудил с Трампом и Трюдо новый трехсторонний торговый договор
Стороны обменялись мнениями по вопросу USMCA
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС