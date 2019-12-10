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Задержание финансового директора Huawei

Суд потребовал от Оттавы больше документов в связи с задержанием финдиректора Huawei

По данным Reuters, адвокаты Мэн Ваньчжоу добились от суда, чтобы он направил соответствующее представление в адрес генерального прокурора Канады

ОТТАВА, 11 декабря. /ТАСС/. Верховный суд провинции Британская Колумбия просит федеральные власти Канады предоставить ему больше документов, имеющих отношение к задержанию финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По его данным, адвокаты задержанной добились от суда, чтобы он направил соответствующее представление в адрес генерального прокурора Канады. Других подробностей не сообщается.

Мэн Ваньчжоу была задержана 1 декабря 2019 года в аэропорту Ванкувера (провинция Британская Колумбия) канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов ($7 млн), разрешив Мэн Ваньчжоу проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции.

Слушания об экстрадиции в США финансового директора Huawei должны начаться 20 января 2020 года. Там Huawei, ее дочерним структурам, а также финансовому директору Мэн Ваньчжоу предъявлены обвинения в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций Вашингтона.

Теги
КанадаКитайЗадержание финансового директора Huawei
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