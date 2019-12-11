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"Известия": автодилеры просят ограничить комиссию за покупку машины через СБП

Российская ассоциация автодилеров предлагает снизить тариф до 0,3%, но на сумму не более 1,5 тыс. рублей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российская ассоциация автодилеров (РОАД) направила в Банк России письмо, в котором просит регулятор понизить комиссию за покупку автомобиля через систему быстрых платежей (СБП) до 0,3% и не более 1,5 тыс. рублей. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на копию письма.

Как отметили в ассоциации, маржинальность сделки по продаже авто в настоящее время не превышает 0,5%, при этом комиссия за покупку через СБП составляет 0,4-0,7%. По этой причине в РОАД предлагают снизить тариф до 0,3%, но на сумму не более 1,5 тыс. рублей. Глава РОАД Олег Моисеев пояснил изданию, что предложение ассоциации опирается на опыт европейских автодилеров.

В РОАД также предложили ЦБ снять ограничение по сумме операции в системе, которое в настоящее время находится на уровне 600 тыс. рублей, так как средняя цена легковой машины составляет 1,4 млн рублей.

В свою очередь, в Банке России отметили, что существующие ставки являются компромиссным решением, сформированным представителями кредитных организаций и торгово-сервисных предприятий. Однако в регуляторе добавили, что изменение ставок СБП возможно с ее развитием.

Банк России в начале 2019 года запустил систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Кроме того, предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах.

Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%. Эти тарифы начали действовать с 1 октября 2019 года.

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