Власти Бурятии субсидируют авиасообщение в северные районы в 2020 году

УЛАН-УДЭ, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство Бурятии субсидирует внутрирегиональные авиарейсы в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь республиканского министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Лев Хандажапов.

"Минтранс Бурятии подписал соглашение с авиакомпанией "Ангара" на выполнение пассажирских перевозок воздушным транспортом в северные районы республики по программе субсидирования местных авиаперевозок. Из республиканского бюджета авиакомпании будут предоставлены субсидии на возмещение выпадающих доходов организации воздушного транспорта на 2020 год - всего 62 млн рублей. Льготная программа авиарейсов в Нижнеангарск и Таксимо со сниженными на 10% ценами сохранится", - сообщили в пресс-службе.

Расходы республиканского бюджета на субсидирование внутрирегиональных авиаперевозок сохранятся примерно на уровне прошлого года.

В Минтрансе Бурятии напомнили, что стоимость авиабилетов по маршрутам снижена на 10% после обнуления налоговой ставки на добавленную стоимость при реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа на территории республики. "Снижение по маршрутам Улан-Удэ - Нижнеангарск - Улан-Удэ и Улан-Удэ - Таксимо - Улан-Удэ составило около 600 рублей", - уточнили в министерстве. Правительство Бурятии субсидирует пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении с мая 2017 года. Стоимость билета снизилась с 9-11 тыс. рублей до 5-6 тыс. рублей.

Всего в 2019 году объем внутрирегиональных авиаперевозок значительно вырос и составили порядка 20 тыс. пассажиров. В 2017 году показатель составлял 17,5 тыс. человек, в 2018 - около 19 тыс. "При этом наблюдается фактически полная заполняемость самолетов, в среднем это 75%", - добавили в Минтрансе Бурятии.