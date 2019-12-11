WP: в ФАУ создадут подразделение по безопасности на фоне катастроф Boeing 737 MAX

ТАСС, 11 декабря. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США намерено создать в своей структуре подразделение по контролю за процессом сертификации самолетов и обеспечению их безопасности. Об этом говорится в поступившем во вторник в распоряжение газеты The Washington Post внутреннем письме данной структуры.

Издание отмечает, что американский авиарегулятор пошел на такой шаг после сертификации самолетов Boeing 737 MAX, авиакатастрофы которых в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах унесли жизни 346 человек. В своем письме исполняющий обязанности главы подразделения по организации процесса сертификации Мэл Джонсон отметил, что ФАУ создаст "подразделение по управлению программой по безопасности сертификации самолетов". Отмечается, что его сотрудники будут иметь дело с проблемами, которые возникают в ходе реогранизации отделений авиарегулятора, отвечающих за сертификацию, а также будут "распространять информацию о безопасности" среди них.

10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек.

После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии. Глава Boeing Деннис Меленберг признал, что на борту двух самолетов 737 MAX перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS.

ФАУ объявило о создании совместной комиссии по контролю над модернизацией систем Boeing 737 MAX в апреле.