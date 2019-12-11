Сбербанк ожидает в 2020 году замедление роста потребкредитования до 12-14%

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сбербанк ожидает в 2020 году замедление темпов прироста кредитования физических лиц в России до 12-14% против 18-19% по итогам 2019 года, следует из презентации банка ко Дню аналитика.

При этом, в материалах банка указано, что рост кредитования юридических лиц в 2020 году ускорится до 6-8% против 4-5% в нынешнем году.

По данным ЦБ РФ, прирост портфеля кредитов физлицам в российских банках в октябре был минимальным в 2019 году и составил 0,9%. За январь-октябрь 2019 года розничное кредитование замедлилось до 15,9% против 18,7% за аналогичный период 2018 года. По прогнозу регулятора, рост кредитования организаций в 2019 году составит 7-10%, населения - на 15-20%.

ЦБ с 1 октября 2019 года установил надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита. Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.