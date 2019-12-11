РБК: РЖД в 2019 году получат из ФНБ лишь половину средств на модернизацию БАМа и Транссиба

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ отложило на 2020 год предоставление "Российским железным дорогам" (РЖД) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 20,5 млрд рублей из общей суммы в 40 млрд рублей на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на письмо директора департамента экономики и финансов правительства Василия Толоко на имя первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

"Правительство предложило приостановить допэмиссию привилегированных акций РЖД на 40 млрд рублей, которую планировало выкупить на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ)", - говорится в публикации. Средства предполагалось выделить в 2019 году на модернизацию БАМа и Транссиба, но пока компания получила только около половины суммы - 19,5 млрд рублей.

Представитель Минтранса РФ подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд рублей на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.

Допэмиссия РЖД на 40 млрд рублей была зарегистрирована 14 октября. По данным издания, до конца этого года компании было необходимо провести еще одну допэмиссию, чтобы пополнить капитал на 8,6 млрд рублей за счет взноса из федерального бюджета (8,2 млрд рублей) на развитие участка Междуреченск - Тайшет и внесения долей в объектах железнодорожной инфраструктуры (на 0,4 млрд рублей), которые передает "Русгидро". Дополнительные расходы на Междуреченск - Тайшет появились в бюджете на 2019 год после внесения изменений, утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным только 2 декабря.

Согласно правилам ЦБ РФ, две эмиссии нельзя проводить одновременно - выпуск новых акций может начаться только после подведения итогов предыдущего. "Допэмиссия [на 8,6 млрд рублей] проводится как опережающее финансирование под будущие периоды в соответствии с законом о федеральном бюджете на 2019 год. Средства пойдут на развитие инфраструктуры Восточного полигона на участке Междуреченск - Тайшет", - сообщил РБК представитель РЖД.

"Раз Минтранс утверждает, что до конца ноября 2019 года РЖД смогут использовать только половину ранее запланированной суммы из ФНБ на модернизацию БАМа и Транссиба, "необходимо технически приостановить текущую эмиссию", - пишет РБК, ссылаясь на письмо Толоко. Это позволит до конца 2019 года провести мероприятия по увеличению уставного капитала компании на 8,6 млрд рублей в рамках новой допэмиссии, поясняет чиновник правительства в своем письме. "После завершения эмиссии обыкновенных акций на сумму 8,6 млрд рублей. ОАО "РЖД" продолжит работу по проведению эмиссии привилегированных акций на сумму 20,5 млрд рублей", - также говорится в документе, отправленном Силуанову.

БАМ и Транссиб

Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 124,9 млн т, на 66,8 млн т в год к уровню 2012 года.

Возможный переход в стадию так называемого БАМ-2 - дальнейшего развития инфраструктуры за пределами 2020 года - даст прирост грузов по данному направлению в 2024-2025 годах примерно на 114 млн т по сравнению с 2012 годом, говорил ранее первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов. Общий объем инвестиций РЖД в развитие Восточного полигона - Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей - в 2018 году превысил 47 млрд рублей.