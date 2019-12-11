Акционеры "Детского мира" утвердили дивиденды за девять месяцев в объеме 3,74 млрд рублей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Акционеры "Детского мира" на внеочередном собрании 6 декабря утвердили выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2019 года из расчета 5,06 рубля на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,0004 рубля каждая, говорится в сообщении компании.

Общая сумма дивидендов по акциям составит 3,739 млрд рублей.

Реестр на получение дивидендов закроется 17 декабря.

Ранее финансовый директор ретейлера Анна Гарманова говорила, что "Детский мир" продолжит выплачивать дивиденды в размере 100% чистой прибыли.

Группа компаний "Детский мир" - мультиформатный оператор розничной торговли, объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сети магазинов ELC (в России) и ABC, сеть товаров для животных "Зоозавр".

Сейчас АФК "Система" принадлежит 33,38% в "Детском мире". Capital Group принадлежит 5,02%. Free float составляет 50,7%.