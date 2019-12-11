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Росстандарт будет следить за использованием сжиженных углеводородных газов как топлива

Технический регламент ЕАЭС устанавливает восемь физико-химических и эксплуатационных показателей, а также определяет обязательные требования к хранению, перевозке, реализации и утилизации

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ закрепило за Росстандартом полномочия по надзору за соблюдением техрегламента Евразийского экономического союза о требованиях к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива, сообщили ТАСС в Росстандарте.

Соответствующие изменения в постановление правительства вступили в силу 11 декабря.

"Техническим регламентом установлены требования безопасности к сжиженным углеводородным газам, предназначенным для коммунально-бытового и производственного потребления в качестве топлива, а также для использования в качестве моторного топлива для автомобильного транспорта",- сообщили в ведомстве.

Документ устанавливает восемь физико-химических и эксплуатационных показателей сжиженных углеводородных газов, используемых в качестве моторного топлива, в том числе требования к октановому числу, массовой доле суммы непредельных углеводородов, давлению насыщенных паров, массовой доле сероводорода и меркаптановой серы, содержанию свободной воды и щелочи.

Он также определяет обязательные требования к хранению, перевозке, реализации и утилизации, к их маркировке, а также к оформлению, содержанию и сопровождению паспортом качества сжиженных газов.

Ранее требования к СУГам регулировались ГОСТами.

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