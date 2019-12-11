ЦБ в 2020 году оценит доступность услуг для клиентов банков с инвалидностью

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Банк России в 2020 году планирует оценить обеспечение условий для клиентов с инвалидностью в подразделениях 20 крупнейших банков в 24 субъектах Российской Федерации. Об этом сообщается в материалах регулятора по итогам заседания рабочей группы по повышению финансовой доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

"В 2020 году Банк России планирует провести оценку обеспечения инклюзивной среды для клиентов с инвалидностью в подразделениях 20 крупнейших банков в 24 субъектах Российской Федерации. Регулятор разработал новую дорожную карту на ближайшие два года, где особое внимание будет уделяться повышению доступности дистанционных каналов обслуживания финансовых организаций для людей с инвалидностью, а также адаптации финансовых продуктов и сервисов к потребностям людей с ментальной инвалидностью и интеллектуальными нарушениями. Это также позволит сделать финансовые услуги более удобными, простыми и понятными для всех клиентов", - отмечается в сообщении регулятора.

Дорожная карта будет дорабатываться с учетом замечаний и предложений всех членов рабочей группы.

ЦБ сообщает, что на заседании также обсуждались результаты выполнения дорожной карты на 2017-2019 годы по созданию безбарьерной среды для клиентов финансовых организаций с различного рода ограничениями и инвалидностью. По данным регулятора, завершили или практически завершили исполнение рекомендаций 58% кредитных организаций - на 20% больше, чем в прошлом году, а без учета рекомендаций по техническому переоснащению - 83%, что на 15% больше, чем в 2018 году.

"Среди самых сложных задач, которые еще требуют завершения, - техническое переоборудование банкоматных сетей. Наименьшие проблемы у банков вызвала работа с кадрами - подготовка сотрудников к взаимодействию с клиентами с инвалидностью. Для этого, в частности, может быть использован разработанный Банком России обучающий курс по взаимодействию сотрудников финансовых организаций с клиентами с инвалидностью и методические материалы для волонтеров финансового просвещения по обучению основам финансовой грамотности людей с разного рода ограничениями", - отмечается в сообщении.