Эксперт: систему подготовки кадров нужно изменить в СКФО в ожидании прироста населения

НАЛЬЧИК, 11 декабря. /ТАСС/. Регионам Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) необходимо кардинально изменить систему подготовки кадров и готовить тех специалистов, которые будут востребованы в экономике через 15 лет в связи с ожидающимся приростом населения. Такое мнение выразил ТАСС в среду сопредседатель регионального штаба ОНФ в Кабардино-Балкарской Республике (КБР), председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Альберт Кильчуков.

Ранее, 3 декабря, на форуме "Инвестируй в Кавказ" директор департамента планирования территориального развития Министерства экономического развития РФ Алексей Елин сообщил, что в регионах СКФО ожидается прирост населения на 6% к 2035 году.

"В связи с этим, на первый план выходит система подготовки кадров, нужно понять, как мы можем, не уезжая далеко, на базе имеющихся вузов, техникумов, профтехучилищ максимально наделять молодежь теми компетенциями, которые будет востребованы через 5-10-15 лет. Экономика меняется очень быстро, поэтому необходимо кардинально перестраивать всю систему образования, чтобы наши люди были востребованы", - сказал Кильчуков.

Экономика через 20-30 лет будет сконцентрирована в городах миллионниках, а таким окраинам как Кабардино-Балкария останется искать свое место, предлагая специфичные продукты, отметил он. "Свою роль в развитии нашего региона сыграет сельское хозяйство, производство экологически чистых продуктов питания. Нашей спецификой будет также организация мест отдыха, культурных, досуговых мест, которые уже сегодня интуитивное создаются. Нужно развивать те отрасли экономики, которые будут обеспечивать максимальное количество занятых", - добавил собеседник агентства.

По мнению эксперта, положительная динамика демографии обострит проблемы занятости населения. "Основные проблемы, которые возникнут с занятостью, идут из сегодняшнего дня: количество безработных, неформальная занятость. Здесь пути решения стандартные - повышение качества образования и эффективное использование имеющихся в регионе ресурсов. Таким образом, в настоящее время на первый этап выходит четкий анализ и ревизия нашего потенциала, и задача сделать приблизительные прогнозы на 20-30 лет", - считает Кильчуков.

Нужно быть готовым и к тому, что из регионов СКФО будут мигрировать молодежь и лучшие кадры. "Думать о том, что мы избежим проблем миграции - это нереально. И сегодня уезжают лучшие ученые, лучшие предприниматели, лучшие менеджеры. Они и будут уезжать, особенно молодежь, в поисках себя и путей самореализации, причем это все больше будет происходить не только внутри страны, но и по всему миру", - резюмировал Кильчуков.

По данным Росстата на 1 января 2019 года, в СКФО проживают 9,86 млн человек. По данным министерства РФ по делам Северного Кавказа, плотность населения в регионе составляет 85 человек на 1 кв. км, что является самым высоким показателем в России. Плотность населения в среднем по стране составляет 18 человек на 1 кв. км.