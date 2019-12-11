Медведев назначил Павла Заборщикова заместителем руководителя ФАС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Павла Заборщикова заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Заборщикова Павла Викторовича заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы", - говорится в документе.

Согласно информации на сайте ФАС, Заборщиков в антимонопольной службе работает 15 лет. Он пришел в ФАС одновременного с Игорем Артемьевым в 2004 году (Артемьев был назначен главой ФАС 10 марта 2004 года) и до 2012 года был начальником управления делами. В 2012 году стал руководителем административного управления, а в 2015 году Заборщиков возглавил административное управление - секретариат руководителя ФАС России.