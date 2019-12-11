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Зеленский подписал бюджет Украины на 2020 года с ростом ВВП 3,7% и инфляцией 6%

Доходная часть документа составляет около $48,7 млрд

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год, который предусматривает рост ВВП на 3,7% и инфляцию в размере 6%. Об этом в среду сообщается на официальном сайте Верховной рады.

"Возвращено с подписью президента", - сказано в уведомлении, относящемуся к ранее принятому парламентом закону о госбюджете.

Бюджет Украины на следующий год был утвержден Верховной радой 14 ноября. Доходная часть документа составляет 1193,7 млрд гривен (около $48,7 млрд), расходная - 1180,1 млрд гривен (около $48,2 млрд), предельный дефицит госбюджета определен в сумме 94,3 млрд гривен ($3,85 млрд), или около 2,09%.

Рост реального ВВП заложен на уровне 3,7%, инфляция - 6%. Основная статья расходов - погашение и обслуживание государственного долга, на это предполагается потратить около трети всего госбюджета - 424 млрд гривен (более $17,3 млрд). Правительство Украины запланировало снизить показатель государственного и гарантированного государством долга до 52,4% к ВВП страны, сейчас этот показатель составляет около 60% ВВП.

Финансирование сектора обороны составит в 2020 году рекордные 5,45% от ВВП, или 246 млрд гривен (более $10 млрд), что больше, чем в 2019 году, на 15%. Рост минимальной зарплаты составит почти 13,2%, до 4723 гривен (почти $193), минимальной пенсии - 8%, до 1769 гривен ($72,2). Бюджет страны на 2020 год рассчитан исходя из среднегодового курса гривны, рассчитанного Минэкономики Украины, на уровне 27 гривен за $1 (в настоящее время курс составляет около 24,5 гривен за $1).

Украинская оппозиция подвергла критике принятый бюджет. Так, представитель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталья Королевская заявила, что он предполагает сокращение объемов субсидий малоимущим гражданам, недофинансирует сферы образования и медицины, а также "продолжает коррупционные схемы" предыдущего правительства. Депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что бюджет в таком виде не решает задачу выхода страны из бедности, а приближает Украину к "эпохе крепостничества".

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Украина
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