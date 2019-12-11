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Кабмин ФРГ компенсирует клиентам туристической компании Thomas Cook отмененные поездки

О сумме, которая будет направлена на компенсацию, пока неизвестно

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство Германии приняло решение компенсировать немецким клиентам обанкротившейся туристической компании Thomas Cook отмененные поездки. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовала в среду пресс-служба кабмина ФРГ.

"Клиенты не должны страдать от ущерба, который спровоцирован банкротством Thomas Cook. Государство покроет ущерб, который не сможет покрыть другая сторона", - отметили в правительстве.

О сумме, которая будет направлена на компенсацию, ничего конкретного не говорят. В Берлине ссылаются на страховые компании, которые со своей стороны готовы покрыть лишь меньшую часть потерь немецких клиентов. "Это зависит от трактовки отдельных случаев", - сказала на пресс-конференции министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт. "Мы не хотим разочаровать людей, которые заплатили деньги и доверились страховщикам", - добавила она.

Немецкие дочерние компании туристического концерна Thomas Cook ранее сообщили, что не смогут выполнить обязательства перед клиентами в 2020 году. Как уточняет агентство DPA, до сентября путешествия у них забронировали около 660 тыс. человек.

Основанная в 1841 году британским предпринимателем Томасом Куком туристическая компания Thomas Cook в сентябре объявила о том, что начинает процедуру ликвидации после того, как ей не удалось получить новый кредит для погашения долгов. В результате банкротства компании работу потеряют около 20 тыс. человек по всему миру. Дочерние компании Thomas Cook в трех европейских государствах - Германии, Австрии и Польше - также объявили о банкротстве.

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