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"Большая четверка" операторов до конца года может подписать меморандум о создании СП по 5G

Точная дата его подписания не сообщается

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. "Большая четверка" мобильных операторов (МТС, "Мегафон", "Вымпелком", "Ростелеком") может до конца года подписать меморандум о создании совместного предприятия (СП) по расчистке диапазона частот 3,5-3,8 ГГц (C-band) для развития сетей 5G в России. Об этом сказал журналистам глава "Вымпелкома" (бренд "Билайн", принадлежит телекоммуникационному холдингу Veon) Василь Лацанич.

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"Мы на высокой стадии взаимопонимания по тому, что это должен быть не отдельный инфраструктурный оператор, а участие всех в создании сетей, которые будут интегрированы друг с другом, то что мы предлагали изначально. <...> Вот эти камни преткновения мы прошли, насколько я пониманию, и находимся на финишной прямой подписания этого документа. Если сейчас что-нибудь не случится непредвиденное, то я ожидаю, что документ в ближайшее время будет подписан и с ним мы уже пойдем все вместе за руки взявшись в министерство, в органы, в администрацию, в правительство, объясняя, что это потребность страны и позиция индустрии. Потребность страны - запустить 5G как можно скорее; позиция индустрии - это самый лучший способ его запустить", - сказал он, уточнив, что речь идет о C-band.

При этом на вопрос о сроке подписания меморандума по созданию такого СП, Лацанич не сообщил точной даты. "Мы свято верим, что под Новый год могут быть подарки и праздники и очень надеемся, что это будет одним из наших общих праздников индустрии, но это не факт, как вы понимаете", - объяснил он.

В сентябре президент "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил журналистам, что "Большая четверка" мобильных операторов договорилась о совместной расчистке диапазона частот 3,5-3,8 ГГц.

C-band диапазон 3,4-3,8 ГГц является приоритетным для развития 5G, однако в России он практически полностью занят силовыми ведомствами и спецсвязью. В августе "Ведомости" писали, что президент РФ Владимир Путин наложил резолюцию "Согласен" на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения в России. Авторы письма также посчитали, что невозможно использовать диапазон совместно - для развития 5G и текущего обслуживания ведомств на этих частотах.

В сентябре в интервью "Ведомостям" вице-премьер РФ Юрий Борисов говорил, что диапазон не будет массово расчищаться для гражданской отрасли. Выделение частот 3,4-3,8 ГГц возможно только временно и в отдельных крупных городах, подчеркивал он.

В Минкомсвязи уверены, что без выделения диапазона 3,4-3,8 ГГц, принятого в мире, отставание России в развитии 5G неминуемо, и наверстать его, скорее всего, будет невозможно. Для других предлагаемых диапазонов (4,4-4,99 ГГц) нет оборудования, а отечественное появится только через пять лет - "это убийственно долго", говорил ТАСС пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.

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