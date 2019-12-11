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На Кубани расширили меры господдержки рыбоводства

Это позволит увеличить объемы производства рыбы и налоговые отчисления из этой отрасли в бюджет региона

КРАСНОДАР, 11 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в среду приняли в окончательном чтении поправки к региональному закону об аквакультуре, расширяющие возможности предоставления субсидий производителям. Это позволит увеличить объемы производства рыбы и налоговые отчисления из этой отрасли в бюджет Кубани, сообщила пресс-служба Заскобрания региона.

"Парламент Кубани принял в окончательном чтении закон о поддержке рыбоводства. К существующим мерам поддержки добавляются еще две", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Законодательном собрании ТАСС уточнили, что с 1 января 2020 года производители смогут получать субсидии на содержание племенного маточного поголовья рыб, зарегистрированного в государственном реестре, а также на производство рыбопосадочного материала и непосредственно весь процесс производства товарной рыбы.

"Без должного финансового обеспечения те надежды, которые мы связываем с производством и восполнением аквакультуры, оправданы не будут. К природным предпосылкам ее развития нужно теперь добавить и правовые. Уверен, меры поддержки, прописанные в принимаемом нами сегодня законе, дадут серьезный экономический эффект - рост производства, налоговые отчисления и новые рабочие места", - приводит пресс-служба слова председателя краевого Законодательного собрания Юрия Бурлачко.
По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, по итогам 2018 года на Кубани было произведено 19,8 тыс. тонн продукции аквакультуры, в общероссийском объеме доля региона составляет лишь 9,7%. В 2019 году выращиванием водных биоресурсов на Кубани занимаются порядка 460 предприятий. Преимущественно в регионе разводят толстолобика, также уделяется внимание выращиванию карпа и амура.

Теги
РоссияКраснодарский край
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