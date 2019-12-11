Беглов сообщил о планах РЖД вложить около 500 млрд руб. в железнодорожный узел Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") до 2030 года планируют инвестировать около 500 млрд рублей в организацию новых пассажирских железнодорожных маршрутов, реконструкцию вокзалов и путепроводов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов на итоговом заседании правления компании в среду, ссылаясь на достигнутые договоренности с "РЖД".

"Мы подписали соглашение о развитии железнодорожного транспортного узла в Санкт-Петербурге, это нам дает большие перспективы. На первом этапе в ближайшие шесть лет инвестиции РЖД составят порядка 90 млрд рублей, до 2030 года общий объем инвестиций [компании] в развитие железнодорожного узла составит около 500 млрд рублей. Прежде всего, мы выводим грузовой железнодорожный транспорт из городской черты, что дает возможность развивать транспортную систему внутри города. Второе - реконструкция Московского, Витебского вокзалов и транспортно-пересадочного узла "Удельная", - сказал Беглов.

По словам губернатора, стороны также договорились о реконструкции девяти путепроводов, которые планируется восстановить в течение шести лет.

Первый этап концепции развития железнодорожной инфраструктуры для организации пригородных и внутригородских пассажирских перевозок в Санкт-Петербургском железнодорожном узле правительству города представили в сентябре 2019 года. В ее разработке принимали участие специалисты ОАО "РЖД" и представители Ленинградской области.

Документ предусматривает модернизацию пересадочных узлов, подведение железной дороги к крупнейшим транспортно-логистическим центрам и аэропорту Пулково, создание железнодорожных грузовых обходов. Сейчас идет работа над вторым этапом концепции со сроком планирования до 2030 года, отмечается в сообщении пресс-службы организации.