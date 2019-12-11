Количество зарубежных путешествий из России в 2019 году выросло на 7%

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Количество зарубежных путешествий среди россиян по итогам 2019 г. выросло на 7% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"По выездному туризму видим прирост. По официальной статистике порядка 7%. Если судить по разным туристическим направлениям, то от 5% до примерно 20%, в зависимости от рынка", - сказала она.

Наиболее популярным зарубежным направлением у россиян в этом году, как и ожидалось, стала Турция. По итогам года Турцию посетит более 6 млн россиян, в основном это организованные туристы, путешествующие по линии туроператоров.

"Турция стала в этом году практически круглогодичным направлением. Турция продается не только классическая пляжная, но и произошло расширение ассортимента, то есть у нас есть экскурсионные поездки на Новый год и на межсезонье на базе чартерной перевозки в Стамбул, и они [чартеры] практически все заполнены", - отметила эксперт.

Далее с большим отрывом по популярности следуют Италия (более 1 млн туристов из России), Испания, Греция. При этом Италия стала лидером по динамике прироста российских туристов - плюс 18% по сравнению с прошлым годом. Такой рост спроса произошел как за счет организованных, так и самостоятельных туристов, сообщила Ломидзе. При этом спрос на Турцию вырос на 15% год к году.