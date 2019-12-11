Альфа-банк в 2019 году возглавил рейтинг мобильных банков по версии Markswebb

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Мобильное приложение Альфа-банка признано лучшим в России в 2019 году по версии аналитического агентства Markswebb, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Согласно материалам Markswebb, по итогам прошлого года Альфа-банк вошел в топ-10 в рейтинге "цифровых офисов", лидером рейтинга был "Тинькофф банк", который стал третьим в текущем году.

В сообщении банка отмечается, что Markswebb ежегодно оценивает мобильные приложения банков, проверяя их по 900+ критериям: от переводов между счетами до создания автоплатежей и открытию карт. Также в исследовании учтены интервью со специалистами по онлайн-обслуживанию физических лиц в банках и данные из открытых источников.

"Мобильное приложение - основной наш канал взаимодействия с клиентом. Результатом наших усилий стал рост доли активных "цифровых" клиентов в Альфа-банке с 68% до 80% за последний год, и рейтинг Markswebb подтверждает, что мы движемся в верном направлении", - отметил директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-банка Иван Пятков.

Альфа-банк основан в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-банк - крупнейший частный финансовый институт России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.