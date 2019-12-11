Власти Самарской области продлили для предпринимателей льготы по аренде земельного участка

САМАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство Самарской области продлило льготы по аренде земельного участка для представителей малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Сегодня было принято решение о продлении льготного периода внесения арендной платы. С четвертого года и до конца срока договора субъекты малого и среднего предпринимательства, арендующие областное имущество и земельные участки, будут платить 80% от размера арендной платы", - говорится в сообщении.

Ранее предприниматели платили арендную плату в размере 100% в четвертый и последующий годы работы предприятия. При этом сохраняются и действующие льготы, в соответствии с которыми предприниматели в первый год работы платят 40% от суммы арендной платы, во второй - 60%, в третий - 80%.

По словам председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, такие меры должны снизить нагрузку на представителей МСП, а также привлечь новых желающих развивать собственное дело.