{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Самарской области продлили для предпринимателей льготы по аренде земельного участка

Ранее предприниматели платили арендную плату в размере 100% в четвертый и последующий годы работы предприятия

САМАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство Самарской области продлило льготы по аренде земельного участка для представителей малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Сегодня было принято решение о продлении льготного периода внесения арендной платы. С четвертого года и до конца срока договора субъекты малого и среднего предпринимательства, арендующие областное имущество и земельные участки, будут платить 80% от размера арендной платы", - говорится в сообщении.

Ранее предприниматели платили арендную плату в размере 100% в четвертый и последующий годы работы предприятия. При этом сохраняются и действующие льготы, в соответствии с которыми предприниматели в первый год работы платят 40% от суммы арендной платы, во второй - 60%, в третий - 80%.

По словам председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, такие меры должны снизить нагрузку на представителей МСП, а также привлечь новых желающих развивать собственное дело.

Теги
РоссияСамарская область
Реклама на ТАСС
Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
В Польше заявили, что очистка "Дружбы" от загрязненной нефти затянется на 2020 год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС