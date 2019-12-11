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Козак встретится с руководителями крупнейших французских компаний в России

На встречу придут руководители московских офисов компаний Auchan, Renault, Danone

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Козак встретится в среду с руководителями крупнейших французских компаний в России в офисе Франко-российской торгово-промышленной палаты. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь заместителя председателя правительства Илья Джус.

"На встречу заявлены руководители московских офисов компаний Auchan, Renault, "АвтоВАЗ", Danone, Total, POMA, Michelin, Sanofi. На встрече планируется обсуждение широкого круга вопросов энергетики и промышленной политики, регулирования торговли, экологические инициативы бизнеса", - уточнил он.

Накануне в Москве состоялась встреча Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК). Как заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, Россия и Франция планируют проработать и запустить механизм совместного финансирования проектов.

Механизм совместного финансирования планируется запустить в течение ближайших шести месяцев. По словам Ле Мэра, страны будут вместе работать над проектами в области "зеленой экономики", а также развивать сотрудничество в сфере развития искусственного интеллекта.

В рамках СЕФИК глава Минэкономразвития Максим Орешкин и министр экономики и финансов Франции подписали декларацию о сотрудничестве в области долгосрочного финансирования. Кроме того, был подписан меморандум о разработке совместной дорожной карты исследований и разработок в области искусственного интеллекта, а также соглашение о создании совместного предприятия по развитию решений в области энергоэффективности.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичРоссияФранцияОрешкин, Максим Станиславович
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