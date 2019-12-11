Бизнес-сообщество РФ просит ЕЭК исключить возможность введения маркировки в одной стране

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Участники рынка России обратились к руководству Евразийской экономической комиссии с просьбой исключить возможность введения маркировки на территории одной страны. Об этом говорится в письмах, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Обращения подписали руководство Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Союза производителей бутилированных вод, Национального союза мясопереработчиков, Национального союза производителей молока (Союзмолоко), Ассоциации производителей фирменных торговых марок "Русбренд", Ассоциации прямых продаж, Российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе", Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции (АПМП), Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА), Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК, Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "АСКОНД", Союза производителей БАД к пище.

"Полагаем, что с введением одним из государств - членов союза в одностороннем порядке на своей территории маркировки товаров отрицательная динамика взаимной торговли и риски для экономики ЕАЭС будут сохраняться. Учитывая вышеизложенное, просим инициировать вопрос исключения части 3 статьи 7 (возможность введения маркировки на территории одной страны - прим. ТАСС) из соглашения о маркировке", - отмечается в документе.

Российский бизнес указывает на то, что ЕАЭС был создан для формирования единого рынка и обеспечения свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, для ведения скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. При этом, по мнению участников рынка, сейчас на территории ЕАЭС отсутствует единый подход к внедрению маркировки: если Российская Федерация пытается развивать данный процесс, то, например, Киргизия и Армения по экономическим соображениям, а также из-за отсутствия технических возможностей сейчас не готовы к этому. В результате возникает ситуация, когда маркировка внедряется неравномерно. При этом чисто юридически решение о внедрении может быть принято именно на национальном уровне, отмечают представители ассоциаций.

Как поясняется в письме, если маркировка вводится на всей территории ЕАЭС, то Совет комиссии принимает решение о ее введении на основании предложения государства-члена, к которому он должен приложить подробное обоснование необходимости, в том числе ожидаемые эффекты, информацию о других уже действующих системах прослеживаемости и т.д. Но если государство-член вводит маркировку только на своей территории, то ему достаточно предоставить уведомление и если Совет комиссии в течение трех месяцев не принял решение о введение маркировки на всей территории ЕАЭС, то государство-член может ввести его только на своей. При этом нет требования подробно обосновывать введение маркировки при подаче уведомления.

Поскольку импортеры тоже будут обязаны маркировать и многим из них это сделать будет очень сложно, маркировка установит барьеры для торговли между странами ЕАЭС, подчеркивают участники рынка.

Позиция ЦРПТ

Как отметил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором маркировки, Реваз Юсупов, ЦРПТ уже наработал большой опыт по внедрению маркировки в России, совместная работа ведется с операторами маркировки в Казахстане, Беларуси и других странах союза. "Государства ЕАЭС заинтересованы в борьбе с нелегальной продукцией, а унифицированный подход к маркировке на пространстве всего союза расширит поле для сотрудничества в сфере цифровых проектов и позволит создать единую цифровую платформу для экономической интеграции стран. Легальный бизнес, включая малый, получит возможность беспрепятственных поставок своей продукции в любую из стран союза и импульс к развитию за счет данных, предоставляемых системой", - сказал он.

По его словам, требования к вводимой в странах маркировке и обмене данными четко определены в соглашении о маркировке, ратифицированном руководством стран, поэтому система маркировки не создает барьеров ни для одной из стран.

"Каждый участник Таможенного союза может разработать свою систему на основе согласованных принципов работы и порядка обмена данными. Это даст возможность увидеть движение товара с момента ввода в оборот до момента продажи в рамках всего союза", - подчеркнул он.

В мае 2019 года президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил о том, что Россия предлагает продолжить в ЕАЭС работу по гармонизации законодательной базы в сфере экономики. Он отдельно остановился на перспективах по наращиванию сотрудничества стран союза в сфере цифровой экономики. В частности, он отметил осуществление пилотных проектов по маркировке и прослеживаемости товаров, а также организации цифровых транспортных коридоров, которые позволят заметно укрепить и увеличить транзит грузов по таможенной территории ЕврАзЭС. Соглашение по маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС призвано гармонизировать порядок обмена информацией между странами и применяемые средства маркировки, что позволит объединить создаваемые или уже запущенные в странах союза системы и даст возможность увидеть движение товара с момента ввода в оборот до момента продажи.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, 1 июня 2020 года готовой молочной продукции. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.