Bloomberg: Сербия надеется, что сможет получать газ по "Турецкому потоку" к июню

ТАСС, 11 декабря. Белград рассчитывает на завершение строительства болгарского отрезка газопровода "Турецкий поток" к июню 2020 года, что позволит начать поставки российского газа в Сербию. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании "Сербиягаз" - Gastrans d. o. o. Novi Sad, совместно с которой "Газпром" занимается прокладкой трубопровода на территории Сербии.

По данным агентства, сербский участок "Турецкого потока" уже готов на 90%.

В октябре президент Сербии Александар Вучич на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что сербская часть трубопровода "Турецкий поток" будет готова к концу года. Ранее он отмечал, что его страна планирует в три раза увеличить закупку российского газа - с 2 млрд до 6-7 млрд куб. м, в том числе через "Турецкий поток". Сербия начала строительные работы на своем участке газопровода, не дожидаясь завершения работ на болгарском отрезке.

"Турецкий поток" пройдет по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая ветка предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.