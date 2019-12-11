В Эстонии и Финляндии открыли газопровод Balticconnector

ТАЛЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией прошла в среду. В церемонии, которая состоялась одновременно в обеих странах, приняли участие президенты Керсти Кальюлайд и Саули Ниинистё.

"Газопровод дал предпосылки для того, чтобы можно было создать единый рынок Латвии - Эстонии - Финляндии, - цитирует председателя правления компании Elering Таави Вескимяги портал ERR. - И этот рынок уже сегодня смог повлиять на цены, которые мы раньше платили "Газпрому".

Ранее компания Elering сообщила, что газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией будет введен в эксплуатацию 1 января. Согласно сообщению компании, максимальная мощность газопровода составит 81,2 ГВт/ч газа в сутки, при этом изначальная мощность Balticconnector в направлении Эстония - Финляндия оценивается в 28,4 - 39 ГВт/ ч в сутки, а в обратном направлении - в 42,2 - 58,5 ГВт/ч в сутки. Общий объем газового рынка Финляндии, Эстонии и Латвии при этом составляет порядка 40 ТВт/ч в год, отмечается в сообщении.

В феврале компания Elering подписала договор с сетевыми компаниями Латвии и Финляндии о создании единого рынка газа к началу 2020 года. Ранее Эстония и Финляндия подписали совместно с ЕС соглашение о софинансировании строительства газопровода. В 2016 году Евросоюз выделил на проект €187,5 млн, это составляет 75% необходимой на строительство суммы (из €250 млн).

Длина газопровода между финским городом Инкоо и эстонским Палдиски составит 150 км, причем 77 км из них пройдет по дну Финского залива, пропускная способность составит 7,2 млн кубометров в день. Строительство газопровода началось на полуострове Пакри в ноябре прошлого года.