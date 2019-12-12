"Известия": автопроизводители предлагают включить в нацпроекты локализацию автокомпонентов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российские автопроизводители выступили за включение задачи по локализации автомобильного производства в нацпроекты, это позволит снизить стоимость готового автомобиля отечественного производства примерно на 10%. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на участников автомобильного рынка.

С инициативой о внесении в нацпроекты задачи по локализации автокомпонентов выступила "Группа ГАЗ". "Локализация комплектующих в конечном счете позволит снизить себестоимость продукции отечественной автомобильной отрасли и повысить ее конкурентоспособность на экспортных рынках <...> Для импортозамещения в масштабе всей автомобильной промышленности нужна государственная программа. В ее основу должен быть заложен принцип максимальной унификации разрабатываемых компонентов и создание центров компетенций, в которых должны быть сконцентрированы инженерные кадры и технологическая база", - отметила изданию вице-президент предприятия Елена Матвеева.

По ее мнению, локализацию можно включить в проекты, направленные на повышение эффективности бизнеса, к примеру, "Производительность труда и поддержка занятости", "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".

Как сообщили изданию в "АвтоВАЗе", такая идея поможет реализовать "Стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года". Заместитель гендиректора ПАО "КамАЗ" Михаил Матасов также указал на проблемы с локализацией, рассказав газете, что система регулирования автопрома дала серьезные сбои, и прибыль растет у иностранных участников рынка.

По оценкам Национальной ассоциации производителей автокомпонентов (НАПАК), которые приводит издание, стоимость комплектующих снизится примерно на 10-15%, а готового автомобиля - на 10% в том случае, если в процессе локализации удастся создать условия для разработки, тестирования и производства автокомпонентов и программного обеспечения в России.

В пресс-службе Минэкономразвития "Известиям" сообщили, что ведомство готово рассмотреть предложения по дополнению нацпроектов. При этом там добавили, что Минэкономразвития уже поддержало заявку "Группы ГАЗ" на создание промышленного технопарка с высокотехнологичным производством сборки электромобилей и электробусов, а также компонентов к ним, предоставив субсидию в 500 млн рублей в течение двух лет. В ведомстве уточнили, что в этом технопарке также будет создана база для производства инновационных компонентов, поставщиками которых станут МСП.

Цены на отечественные автомобили

Ранее президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев выразил мнение, что цены на новые легковые автомобили и LCV (легкие коммерческие автомобили) с учетом инфляции и повышения ставки утилизационного сбора могут вырасти в России на 5% в течение 2020 года.

По последним данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых авто и LCV в РФ в ноябре снизились на 6,4%, до 156,8 тыс., за январь - ноябрь 2019 года упали на 2,8%, до 1,58 млн.

Постановление об индексации ставок утилизационного сбора было опубликовано в конце ноября. Согласно документу, ставки вырастут на 46,1% для машин с объемом двигателя до 1 литра, на 112,4%, если объем составляет от 1 до 2 литров, а для авто с двигателем от 3,5 литра - на 145%. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что не ожидает существенного подорожания импортных машин и увеличения цен на российские, тогда как автодилеры предупредили о риске проседания рынка, если государство не примет меры поддержки.

В России уже несколько месяцев идет дискуссия о дифференциации промышленных субсидий, де-факто компенсирующих утилизационный сбор. В сентябре по предложению вице-премьера Дмитрия Козака была создана рабочая группа, в которую вошли представители производителей и Минпромторга. Изначально на рассмотрение концернов была вынесена концепция, согласно которой производителям гарантировалась компенсация 60% затрат, понесенных на оплату утилизационного сбора, а остальные 40% дифференцировались в зависимости от степени локализации производства. В середине ноября, после более чем десяти заседаний группы, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что компромиссное решение будет найдено до конца года.