Эксперт: роль филологов в новом мире технологий будет только расти

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Новый мир, основанный на технологическом прогрессе, не сможет обойтись без филологов так же, как и без программистов. Такое мнение высказала основатель и президент Cognitive Technologies Ольга Ускова в интервью ведущей программы "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе, выходящей в "Яндекс.Эфире".

"Сейчас наступило время для людей с филологическим образованием. Программисты тоже нужны, но сейчас запрос на филологов будет выше и выше, это будет период на несколько десятилетий, потому что вся новейшая история начинается с постановки задач, - рассказала она. - Общество изменилось, для такого общества нужно все новое: новая наука для жизни, новая мораль, новые игры в религию - именно этим должны заниматься филологи. Вся история о сохранении жизни и позиции биологического поколения ложится на плечи филологов".

Вместе с тем, говоря о роли молодых программистов для будущего российских технологий, Ускова отметила высокое качество отечественной математической школы. "Мозги" нашего нового поколения могут дать фору всему миру. Это феноменальные дети, и это подтверждается всеми мировыми олимпиадами и хакатонами, где мы везде первые", - подчеркнул она.

Таким образом, по словам Усковой, сегодня в России необходимо делать ставку на технологии, а не на развитие в тех сферах, где всегда было и будет отставание. "Не надо лезть в мертвые зоны, например в автопром. Если мы просто будем делать "мозги", то этого будет достаточно... Сейчас в российских государственных верхах уже вырисовывается партия людей, которые на этом сосредоточились: [вице-премьер РФ, курирующий в том числе вопросы цифровой экономики, Максим] Акимов, [глава Сбербанка Герман] Греф. У России очень большие шансы к расцвету", - считает глава Cognitive Technologies.

Cognitive Technologies - российская компания, которая занимается разработкой и внедрением программного обеспечения, разрабатывает системы машинного зрения и обработки изображений, в том числе для беспилотных транспортных средств.

Передача "Просто о сложном" выходит раз в десять дней, цикл программ снимают полностью на iPhone. Создатели ток-шоу приглашают в эфир самых известных представителей той или иной области - ученых, режиссеров, писателей, предпринимателей.