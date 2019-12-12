Счетная палата предлагает усовершенствовать внутренний финансовый аудит госорганов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Система внутреннего финансового аудита государственных органов должна быть усовершенствована, поскольку не выполняет в полном объеме задачи по обеспечению экономного использования бюджетных средств. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты РФ по итогам проверки 72 федеральных органов исполнительной власти.

"Созданная в 2014 году система внутреннего финансового аудита не достигает целей, определенных постановлением правительства. Ее влияние на повышение экономности и результативности использования бюджетных средств незначительно", - отмечается в сообщении.

Счетная палата отмечает, что главная проблема внутреннего финансового аудита - нехватка кадров и низкий уровень их подготовки. "Каждая шестая должность субъекта внутреннего финансового аудита являлась вакантной, отмечается высокая текучесть кадров. Ежегодно каждый третий сотрудник субъекта внутреннего финансового аудита покидает его. Мероприятия по профессиональному развитию сотрудников, осуществляющих внутренний финансовый аудит, в рамках государственного заказа не проводятся", - приводятся в сообщении слова аудитора Татьяны Блиновой.

Необходимо, чтобы Минфин и Минтруд на регулярной основе организовывали обучение аудиторов, сообщает контрольный орган и ссылается на данные Министерства финансов о том, что хотя такая учебная программа появится уже в следующем году, полностью проблему она не решит. По сведениям Счетной палаты, в среднем только каждый пятый отчет по итогам проверок соответствует требованиям Правил осуществления внутреннего финансового аудита, утвержденных правительством. У каждого десятого сотрудника субъекта внутреннего финансового аудита отсутствуют полномочия по его проведению.

"Счетная палата пришла к выводу о необходимости серьезных перемен в нормативном правовом регулировании и организации внутреннего финансового аудита госорганов. Ведомство предлагает подойти к вопросу комплексно и трансформировать внутренний финансовый аудит во внутренний аудит деятельности органов государственной власти", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что Минфин готов подготовить соответствующую дорожную карту к 1 июня 2020 года.

"Счетная палата считает необходимым внести изменения в действующее законодательство, направленные на обеспечение фактической независимости внутреннего аудитора, повысив его статус и подчинив его деятельность исключительно руководителю федерального органа исполнительной власти", - сообщает ведомство.