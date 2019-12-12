НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Руководство американской компании Twitter инвестирует в разработку стандарта децентрализованной работы социальных сетей. Об этом заявил в среду на своей странице в Twitter генеральный директор компании Джек Дорси.

"Twitter инвестирует в небольшую группу разработчиков, состоящую их пяти архитекторов, инженеров и дизайнеров, которые займутся созданием открытого и децентрализованного стандарта для социальных сетей", - написал Дорси. Принцип его работы теоретически основывается на том, что данные пользователей хранятся там, где это удобнее им самим, а не на одном сервере, который в безальтернативном порядке предоставляет руководство той или иной социальной сети. Дорси подчеркнул, что с появлением такого стандарта Twitter станет одной из первых социальных сетей, которые присоединятся к нему.

По словам Дорси, проект будет называться Bluesky, к настоящему моменту идет поиск разработчиков, которые будут готовы трудиться над ним. При этом он отметил, что создание такого стандарта может занять долгое время. Однако, по словам главы Twitter, запуск процесса разработки необходим в силу трудностей, с которыми могут столкнуться социальные сети в ближайшем будущем, если продолжат функционировать централизованно - каждая в рамках своих собственных серверов.

Twitter позволяет пользователям обмениваться короткими сообщениями, организовывать опросы, публиковать изображения и видеоролики. Сервис был создан Джеком Дорси, Ноа Глассом, Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном. Первое сообщение в Twitter было опубликовано 21 марта 2006 года. Ежедневно в сервисе размещается около 500 млн твитов.