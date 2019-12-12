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Депутаты Липецкой области приняли бюджет на 2020 год с дефицитом более 3 млрд рублей

Более 60% бюджета направят на развитие социальной сферы

ТАСС, 12 декабря. Депутаты Липецкого областного Совета в четверг на очередной сессии утвердили бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Дефицит бюджета в будущем году запланирован в сумме более 3 млрд рублей, бюджет 2019 года на данный момент имеет дефицит почти 9 млрд рублей, сообщила в четверг ТАСС представитель пресс-службы регионального парламента.

"Депутаты утвердили бюджет на 2020 год в двух чтениях, доходы областной казны составят 66,1 млрд рублей, расходы - 69,2 млрд рублей. Дефицит - 3,1 млрд рублей", - сообщила представитель Липецкого областного Совета депутатов.

По ее данным, дефицит бюджета 2019 года на данный момент составляет 8,9 млрд рублей: его доходы - 61,6 млрд рублей, расходы - 70,5 млрд рублей.

Как уточнила представитель Липецкого областного Совета, более 60% бюджета 2020 года направят в социальную сферу: около 16 млрд рублей - на развитие образования, почти 7 млрд рублей - на здравоохранение. Еще порядка 2 млрд рублей выделят на физкультуру и спорт, чуть более 2 млрд рублей - на жилищно-коммунальное хозяйство. Почти 16 млрд рублей запланировано на исполнение раздела "Национальная экономика".

Депутаты Липецкого облсовета также утвердили дефицитные бюджеты на 2021 и 2022 годы. Так, в 2021 году доходы составят чуть более 66 млрд рублей, расходы - 69,2 млрд рублей, а дефицит - 3,1 млрд рублей. На 2022 год депутаты заложили доходы 67,1 млрд рублей и расходы 68,3 млрд рублей, дефицит - 1,1 млрд рублей.

По данным пресс-службы Липецкого областного Совета, к 1 января 2021 года государственный долг региона составит 15,5 млрд рублей и к началу 2023 года вырастет до 16,8 млрд рублей.

Теги
РоссияЛипецкая область
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