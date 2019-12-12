Крупные игроки рынка Big Data в России подписали кодекс этики работы с данными

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа", "Яндекс", "Мегафон", Тинькофф банк, Сбербанк, Газпромбанк, oneFactor, группа QIWI, Mail.ru Group, группа ВТБ, "Вымпелком", "Ростелеком", МТС, а также Аналитический центр при правительстве РФ подписали на Российской неделе интернета (RIW) кодекс этики использования данных. Документ разработан Институтом развития интернета (ИРИ) и Ассоциацией больших данных.

"Согласно замыслу инициаторов разработки кодекса, положения документа станут основой для саморегулирования участников рынка данных при их взаимодействии с гражданами, юридическими лицами, государством и между собой. Документ распространяется на работу со всеми разновидностями данных: от пользовательских до промышленных", - говорится в сообщении ИРИ.

Документ включает в себя принципы профессиональной этики при сборе, обработке и использовании данных, он также предполагает создание и ведение реестра добросовестных участников. Положения кодекса призваны стать базой для создания законодательных инициатив в области регулирования. Кроме этого, частью кодекса является "Белая книга", в которой собраны примеры ответственного поведения в отношении обращения с данными.

"Кодекс - это живой документ, он состоит не только из свода принципов и "Белой книги", но и из дальнейшей работы по совершенствованию и выработке новых подходов к технологическим инициативам. Для ведения этой работы создается совет по совершенствованию практик работы с данными, он будет вести перечень добросовестных практик, наполнять "Белую книгу" конкретными примерами. Совет призван обеспечить постоянную актуальность тех принципов и правил, изложенных в документе, которые применяются в России", - цитирует пресс-служба слова президента Ассоциации участников рынка больших данных Анны Серебряниковой.

Координационным центром совета по совершенствованию практик работы с данными станет Аналитический центр при правительстве РФ.