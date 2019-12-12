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Госдума приняла закон о сокращении документов организаций для регистрации в ЦБ

Организации будут уведомлять Банк России об утверждении документов, не относящихся к основополагающим с точки зрения надзора за деятельностью инфраструктурных организаций, в срок не позднее пяти рабочих дней

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, направленный на сокращение перечня документов инфраструктурных организаций, которые они обязаны предоставлять в ЦБ для регистрации. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Сейчас Банк России осуществляет полномочия по регистрации (согласованию, утверждению) документов организатора торговли, клиринговой организации, репозитория, центрального контрагента, центрального депозитария, а также вносимых в них изменений. Вместе с тем перечень документов таких организаций, подлежащих регистрации в ЦБ, представляется излишне обширным, что создает регуляторную нагрузку на инфраструктурные организации и не отвечает потребностям эффективного регулирования финансового рынка, считают авторы документа.

В связи с этим сокращается перечень документов инфраструктурных организаций, которые должны быть зарегистрированы в ЦБ, оставив неизменной обязанность по регистрации только тех документов, которые являются основополагающими с точки зрения надзора за деятельностью инфраструктурных организаций.

Эти организации будут уведомлять Банк России об утверждении документов (внесении в них изменений), не относящихся к основополагающим с точки зрения надзора за деятельностью инфраструктурных организаций, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты утверждения. Такой подход позволит оптимизировать регуляторную нагрузку на инфраструктурные организации, считают авторы документа.

Соответствующие изменения вносятся в законы "О рынке ценных бумаг", "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", "Об организованных торгах" и "О центральном депозитарии".

Принятыми поправками предусматривается, что Банк России принимает решение о регистрации правил клиринга и вносимых в них изменений либо об отказе в их регистрации не позднее 30 дней со дня их получения. Уточняются дополнительные основания для отказа в регистрации правил клиринга и изменений в них.

Для приобретения статуса центрального контрагента соискатель дополнительно представляет в Банк России правила клиринга, правила организации системы управления рисками центрального контрагента, методику определения выделенного капитала центрального контрагента, методику стресс-тестирования рисков центрального контрагента, методику оценки точности модели центрального контрагента.

При присвоении статуса центрального депозитария согласование с Банком России внутренних документов (условия депозитарной деятельности, тарифы на услуги, связанные с совершением операций по ценным бумагам) осуществляется одновременно с присвоением статуса центрального депозитария.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года за исключением отдельных положений.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
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