Госдума приняла закон об аннулировании лицензий организаторам незаконных лотерей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством РФ закон, усиливающий санкции за нарушения законодательства о лотереях для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Закон вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

Цель документа - более эффективно противодействовать незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр под видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, говорится в пояснительной записке.

Закон устанавливает право Банка России аннулировать лицензию на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в случае привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг к административной ответственности за незаконные организацию или проведение азартных игр или за нарушение законодательства о лотереях в части проведения лотереи без решения правительства РФ о ее проведении. Также законодательство об азартных играх предлагается дополнить нормами, предусматривающими проведение организаторами азартных игр отдельных видов таких игр исключительно в казино и залах игровых автоматов, расположенных в игорных зонах.

Законопроект предусматривает право ЦБ по исключению сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестсоветников в случае привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг или инвестсоветника к административной ответственности за незаконные организацию или проведение азартных игр, за нарушение законодательства о лотереях в части проведения лотереи без решения правительства РФ о ее проведении.

Организатор азартных игр в букмекерской конторе будет обязан предоставлять копию банковской гарантии не позднее 10 календарных дней после ее получения либо переоформления или информацию о прекращении обязательства по банковской гарантии в уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в области организации и проведения азартных игр.

Закон предусматривает обязательное размещение в доступном для посетителя игорного заведения месте сведений о банковской гарантии исполнения обязательств перед участниками азартных игр и информации о перечне документов, необходимых для представления требований об уплате денежной суммы по такой гарантии.