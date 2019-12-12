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Госдума ужесточила ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов и камней

Штрафы для индивидуальных предпринимателей составят до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 140 тыс. рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла закон, направленный на ужесточение административных штрафов за нарушения в сфере добычи и оборота драгоценных металлов и камней.

Кодекс об административных правонарушениях теперь дополняется новыми статьями, согласно которым деятельность, связанная с операциями с драгоценными металлами или драгоценными камнями, без обязательной постановки на специальный учет влечет штраф для индивидуальных предпринимателей в размере от 80 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 120 тыс. до 140 тыс. рублей. Штраф за просрочку подачи заявления о постановке на учет для ИП предусмотрен в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 60 тыс. до 80 тыс. рублей.

Незаконная добыча гражданами драгоценных металлов или драгоценных камней будет наказываться штрафом "в размере от полуторакратного до двукратного размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом административного правонарушения". Штраф для индивидуальных предпринимателей составит от трехкратного до четырехкратного размера стоимости незаконно добытых драгоценных металлов и камней, а для юридических лиц - от четырехкратного до пятикратного размера стоимости. Во всех случаях предусмотрена возможность конфискации орудия совершения правонарушения.

Сбыт незаконно добытых драгоценных металлов и камней в любом виде повлечет штраф для граждан в размере от однократного до полуторакратного размера стоимости добытого, для индивидуальных предпринимателей - от двукратного до трехкратного размера этой стоимости, а для юридических лиц - от трехкратного до четырехкратного. Предусматриваются также штрафы за перемещение и хранение незаконно добытых камней и металлов - они могут составить до 280 тыс. рублей.

Ответственность за нарушение правил очистки

В отдельную статью вынесена очистка извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла до значений, установленных законодательством или превышающих их (аффинаж), юридическими лицами, не включенными в утвержденный правительством перечень, индивидуальными предпринимателями или гражданами. Штраф для граждан составит от одной второй до полуторакратного размера стоимости добытого, для ИП - от двукратного до трехкратного размера стоимости, а для юридических лиц - от трехкратного до четырехкратного размера. Во всех случаях предусмотрена конфискация металлов и камней.

Законом предусмотрены санкции за нарушение правил хранения и инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них. Для должностных лиц штраф составит от 40 тыс. до 70 тыс. рублей, для ИП - от 50 тыс. до 80 тыс., а для юридических лиц - от 80 тыс. до 100 тыс. рублей. Как заявил журналистам глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, новые положения "направлены на совершенствование системы государственного контроля и надзора в сфере операций с драгоценными металлами и камнями, уменьшение правонарушений в этой отрасли и, как следствие, сокращение теневого оборота ювелирных и других изделий из драгметаллов и камней".

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