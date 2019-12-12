Госдума одобрила во II чтении освобождение от НДФЛ продажи энергии с ВИЭ-станций до 15 кВт

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, освобождающий россиян от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), полученные в результате продажи излишков электроэнергии, произведенной на собственных электростанциях малой мощности на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Документ инициирован правительством РФ в соответствии с планом стимулирования развития микрогенерации в России.

Под определение микрогенерации попадают ВИЭ-проекты с установленной мощностью до 15 кВт, которые используются потребителем для производства электроэнергии для собственных бытовых и производственных нужд. Предполагается, что потребитель сможет продавать излишки произведенной электроэнергии в сеть.

Предусматривается, что норма в части освобождения доходов, полученных налогоплательщиками от продажи электрической энергии, будет применяться до 1 января 2029 года.