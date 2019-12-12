Премьер Украины предложил Молдавии создать свободную экономическую зону

КИШИНЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер Украины Алексей Гончарук предложил главе правительства Молдавии Иону Кику создать между двумя странами свободную экономическую зону. Как сообщает в четверг пресс-служба кабинета министров Молдавии об этом шла речь на встрече глав правительств в Киеве.

"Глава украинского правительства отметил, что в будущем между Молдавией и Украиной может быть создана свободная экономическая зона", - отмечается в сообщении. Главы правительств также обсудили возможность отмены "антидемпинговых мер", которые были введены Украиной в отношении молдавской продукции, либерализацию автомобильных перевозок и воздушного пространства.

На встрече стороны высказались за взаимную поддержку в вопросах урегулирования территориальных конфликтов, которые есть в обоих государствах. В этой связи Молдавия выразила заинтересованность в увеличении количества совместных пунктов пропуска на приднестровском участке молдавско-украинской границы, которая не контролируется Кишиневом. Эти и другие вопросы премьеры договорились обсудить на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.