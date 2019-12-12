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В Бундестаге считают, что ФРГ должна потребовать пошлин против СПГ из США

Ранее в Конгрессе США согласовали военный бюджет, в котором законодатели обязали администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в целях обеспечения "европейской энергетической безопасности"

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство ФРГ должно потребовать в ЕС пошлин в отношении сжиженного природного газа (СПГ) из США в случае введения ими санкций против проекта "Северный поток - 2". Об этом говорится в заявлении председателя комитета германского Бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста, которое в четверг распространила пресс-служба парламентской фракции Левой партии.

"Правительство ФРГ должно незамедлительно ответить всеми дипломатическими средствами, но также ясными мерами в ответ угрозам США ввести санкции против "Северного потока - 2". При этом оно должно потребовать штрафных пошлин ЕС против СПГ из США", - полагает Эрнст.

"Санкции США противоречат международному праву. Германия и ЕС могут развивать собственную энергетическую политику так, как они считают правильным", - подчеркнул он. "Компании, участвующие в проекте "Северный поток - 2", ни в чем не провинились, они должны быть уверены, что Германия не оставит их сейчас на произвол судьбы", - отметил председатель комитета по энергетике.

Эрнст указал на то, что действия США подтверждают, что Европа должна действовать независимо от Вашингтона во внешней, экономической политике и политике безопасности. "В формирующемся мультиполярном мире ЕС и Германии нужно быть гибкими" вместо того, чтобы клясться в "нерушимой верности США", заявил он.

О возможных санкциях

В понедельник стало известно, что демократы и республиканцы в Конгрессе США согласовали на 2020 финансовый год (начался 1 октября) военный бюджет в размере $738 млрд, что на 3,1% больше, чем годом ранее. Законодатели обязали администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в целях обеспечения "европейской энергетической безопасности".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. Европейскими партнерами "Газпрома" являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell, которые финансируют 50% проекта.

"Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 млрд куб. м. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

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