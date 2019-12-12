Трутнев сообщил, что Медведев одобрил новую нацпрограмму развития Дальнего Востока

МОСКВА, 12 декабря./ТАСС/. Нацпрограмма развития Дальнего Востока одобрена премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Об этом сообщил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на пресс-конференции в рамках Дней Дальнего Востока в Москве.

Минвостокразвития РФ 5 ноября внесло в правительство доработанный по поручению президента РФ Владимира Путина проект национальной программы развития Дальнего Востока.

"Чтобы люди приезжали на Дальний Восток, оставались на Дальнем Востоке, условия жизни должны быть не хуже, а все лучше и лучше, чем на центральной территории России - это медицина, образование, состояние дорог и так далее. Это задача, которая стоит впереди, она будет реализовываться в рамках новой программы развития Дальнего Востока. Она буквально несколько дней назад одобрена председателем правительства", - сказал Трутнев.

Он сообщил, что правительство готовится докладывать ее президенту, программа будет принята указом президента.

Полпред также добавил, что объем финансирования нацпрограммы развития ДФО составит 1,56 трлн рублей.

Разработка нацпрограммы

По итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 4 сентября, президент РФ Владимир Путин одобрил подходы к формированию национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года и поручил правительству РФ доработать и представить к утверждению соответствующий проект указа.

Программа определяет цели и основные направления социально-экономического развития Дальнего Востока как национального приоритета России. Документ должен обеспечить темпы экономического роста, превышающие в полтора раза среднее значение по стране, повышение качества жизни населения Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского, а также остановку миграционного оттока.