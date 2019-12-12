Трутнев подтвердил строительство легкого самолета "Байкал" в Улан-Удэ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев подтвердил, что легкий самолет "Байкал", который должен прийти на смену Ан-2, будут строить на Улан-Удэнском авиазаводе в Бурятии, за исключением, возможно, композитного фюзеляжа. Об этом он сообщил журналистам в четверг на пресс-конференции в рамках Дней Дальнего Востока в Москве.

"Президент Владимир Владимирович Путин проводил совещание с членами правительства, самолету "Байкал" было уделено отдельное внимание, его производству: Минпром уверил, что подали документы на сертификацию. Самолет будут строить, будут строить в Улан-Удэ, но там есть единственный вопрос - строить его в металле или в композите. Владимир Владимирович сказал, предусматривайте и ту, и другую возможность. Но композит в Бурятии не производят, поэтому композитное исполнение фюзеляжа от вас может "уйти", - сказал Трутнев журналисту из Бурятии, задавшему вопрос о производстве воздушного судна.

При этом полпред отметил, что с металлом на Улан-Удэнском авиазаводе работают "достаточно эффективно". "Самолет обязательно будем ставить на крыло, а на какое - на композитное, металлическое или на оба, в этом еще надо разбираться. Это зависит от качества разработки технологий производства композитных материалов в России", - отметил Трутнев.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал ТАСС, что начало выпуска воздушного судна намечено на 2023 год. Новый легкий самолет "Байкал" создается с целью повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в рамках региональных и межрегиональных авиационных перевозок пассажиров.