{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трутнев подтвердил строительство легкого самолета "Байкал" в Улан-Удэ

Полпред президента в ДФО отметил, что на Улан-Удэнском авиазаводе достаточно эффективно работают с металлом

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев подтвердил, что легкий самолет "Байкал", который должен прийти на смену Ан-2, будут строить на Улан-Удэнском авиазаводе в Бурятии, за исключением, возможно, композитного фюзеляжа. Об этом он сообщил журналистам в четверг на пресс-конференции в рамках Дней Дальнего Востока в Москве.

"Президент Владимир Владимирович Путин проводил совещание с членами правительства, самолету "Байкал" было уделено отдельное внимание, его производству: Минпром уверил, что подали документы на сертификацию. Самолет будут строить, будут строить в Улан-Удэ, но там есть единственный вопрос - строить его в металле или в композите. Владимир Владимирович сказал, предусматривайте и ту, и другую возможность. Но композит в Бурятии не производят, поэтому композитное исполнение фюзеляжа от вас может "уйти", - сказал Трутнев журналисту из Бурятии, задавшему вопрос о производстве воздушного судна.

При этом полпред отметил, что с металлом на Улан-Удэнском авиазаводе работают "достаточно эффективно". "Самолет обязательно будем ставить на крыло, а на какое - на композитное, металлическое или на оба, в этом еще надо разбираться. Это зависит от качества разработки технологий производства композитных материалов в России", - отметил Трутнев.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал ТАСС, что начало выпуска воздушного судна намечено на 2023 год. Новый легкий самолет "Байкал" создается с целью повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в рамках региональных и межрегиональных авиационных перевозок пассажиров.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятияДальний Восток
Реклама на ТАСС
В МИД РФ заявили, что российские бизнесмены не сотрудничают с боевиками в ЦАР
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС