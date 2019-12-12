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Торговая война
Обновлено 

Трамп заявил, что США "подходят очень близко" к заключению торговой сделки с Китаем

Американский лидер отметил, что и Пекин, и Вашингтон этого хотят

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Вашингтон "подходит очень близко" к заключению торговой сделки с Китаем. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в четверг на своей странице в Twitter.

"Подходим очень близко к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, мы тоже", - сказано в сообщении.

В пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что Вашингтон и Пекин близки к заключению торгового соглашения, однако Трамп может отказаться от него, если не будут выполнены требования американской стороны. При этом он отметил, что соглашение необязательно будет заключено к 15 декабря, когда планируется повысить пошлины на ряд товаров из Китая.

11 октября Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита названы не были.

В понедельник министр торговли США Уилбур Росс заявил в интервью телеканалу Fox Business, что Трамп намерен повысить пошлины на ряд товаров из Китая, если сторонам не удастся договориться по торговой сделке до 15 декабря.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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