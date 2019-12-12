Россельхознадзор вновь обнаружил переносчика холеры в бананах из Эквадора

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор вновь обнаружил в партии бананов из Эквадора многоядную муху-горбатку, являющуюся переносчиком опасного заболевания - холеры, ведомство может ввести запрет на ввоз этой продукции в Россию. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Случаи выявления многоядной мухи-горбатки (Megaselia scalaris (Loew)) в бананах из Эквадора приняли системный характер. При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля бананов, поступивших 11 декабря 2019 г. в Санкт-Петербург из Эквадора, в двух случаях вновь был выявлен указанный карантинный для стран - членов Евразийского союза объект, отсутствующий на территории Российской Федерации", - сообщили в Россельхознадзоре.

Как отметили в ведомстве, принимая во внимание, что занос и распространение многоядной мухи-горбатки представляет серьезную угрозу фитосанитарной обстановке территории России и здоровью граждан, в случае повторения подобных нарушений Россельхознадзор оставляет за собой право введения временных ограничений на ввоз из Эквадора бананов.

27 ноября Россельхознадзор сообщил о том, что не исключает возможности введения временных ограничений на поставки растительной продукции из Эквадора, который является основным поставщиком бананов, из-за обнаруженных в продукции вредителей. По данным ведомства, обнаруженная многоядная муха-горбатка, являющаяся переносчиком опасного заболевания - холеры, заражает многие продукты питания, в том числе муку, сою, картофель, бананы, дыню, сыр, вяленую рыбу. Объект наносит существенный вред грибным плантациям, повреждая мицелий и плодовые тела вешенки, шампиньонов, трюфелей. Фитосанитарный риск заноса в Российскую Федерацию и распространения указанного вредителя на территории страны оценивается как высокий, сообщили в ведомстве.

По данным Россельхознадзора, за 10 месяцев 2019 года в Россию было ввезено 1 млн 208 тыс. тонн бананов из Эквадора, за 2018 год - 1 млн 490 тыс. тонн.