Россельхознадзор планирует в начале 2020 года обсудить с ЕС упрощение импорта семян

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор планирует в начале 2020 года обсудить с европейскими коллегами вопрос об упрощении импорта семян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Россельхознадзор планирует провести ряд встреч для обсуждения этой темы, в том числе с Картофельным союзом России, а также с германскими деловыми кругами в рамках "Зеленой недели - 2020" в Берлине в начале следующего года", - отметил официальный представитель Россельхознадзора.

По его словам, сейчас поставки посадочного материала из стран Евросоюза в Россию осуществляются после проведения предотгрузочного контроля партий, которые предназначены для ввоза в нашу страну. При этом экспорт посадочного материала и картофеля из неевропейской части России в ЕС в принципе невозможен, согласно Директиве ЕС. Через два дня, 14 декабря, вступит в силу регламент, который пролонгирует данный запрет, добавил он.

12 декабря глава Минэкономразвития Максим Орешкин на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса сообщил о том, что президент России Владимир Путин поручил Россельхознадзору провести консультации с представителями бизнеса для того, чтобы снизить избыточные административные барьеры при импорте семян. По его словам, этот вопрос обсуждался на прошлой неделе в ходе встречи Путина с представителями германского бизнеса. Министр уточнил, что вопрос был поднят германскими компаниями.