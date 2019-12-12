Курс евро опустился ниже 70 рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск.

В последний раз курс евро находился ниже 70 рублей 24 сентября 2019 года.

По состоянию на 17:56 мск курс евро опустился на 0,77% и составил 69,91 рубля. В свою очередь курс доллара снизился на 0,65%, до 62,86 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,57% и составила $64,72 за баррель.