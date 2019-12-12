Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,16-2,62%

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 1,16% - до 2988,71 пункта, индекс РТС поднялся на 2,62%, до 1501,53 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск снизился на 0,87%, до 62,723 рубля, курс евро уменьшился на 0,91%, до 69,808 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,92% - до $64,42 за баррель.

Российский рынок акций может показать рост на торгах в пятницу на продолжении мягкой монетарной политики ЕЦБ и ФРС, а также усиления притока средств частных инвесторов в акции РФ, считает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

"ЕЦБ объявил о намерении продолжать скупку активов. Российские компании продолжают улучшать дивидендную политику. Так, правление "Газпрома" утвердило дивидендную политику, согласно которой размер выплат будет поэтапно увеличиваться до 50% от чистой прибыли. В фокусе в пятницу будет заседание ЦБР", - пояснил эксперт.

По прогнозу "БКС Премьер" индекс Мосбиржи в пятницу может торговаться в диапазоне 2985-2995 пунктов, курс рубля - 62,5-63,5 рубля за доллар.