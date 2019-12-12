Россельхознадзор попросил Белоруссию не поставлять в РФ продукцию из норвежского сырья

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор обратился к департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии с просьбой не допускать к поставкам в Россию рыбную продукцию, произведенную из норвежского сырья. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В Россельхознадзоре уточнили, что в белорусской продукции, изготовленной из норвежской рыбы, неоднократно обнаруживались остатки запрещенных и вредных веществ, о чем российская сторона каждый раз уведомляла Белоруссию.

"Необходимо отметить, что с 1 января по 15 ноября текущего года в Республику Беларусь было ввезено более 10,2 тыс. тонн аквакультурной продукции из Норвегии. На весь указанный объем для исследований, согласно информации белорусской госветслужбы, было отобрано всего 17 проб. При этом, из 10,2 тыс. тонн рыбной продукции, полученной Республикой Беларусь из Норвегии, 93% (9,5 тыс. тонн) было в последующем отправлено в Россию", - говорится в сообщении.

В связи с этим, в конце октября 2019 года Россельхознадзор обратился к ветеринарной службе Норвегии с запросом о проведении инспекции норвежских предприятий, поставляющих сырье (лосось и форель). Однако, норвежское ведомство отказалось принять российскую делегацию, сославшись на плотный график.

Россия в августе 2014 года ввела ограничения на импорт продовольственных товаров из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии - стран, которые ввели санкции в отношении РФ. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, в том числе сыры, и орехи. Позже продуктовое эмбарго было продлено и действует до настоящего времени.