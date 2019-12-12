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Минкомсвязь: при нехватке частот 5G операторам придется работать на единой инфраструктуре

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ считает, что в условиях нехватки частот для 5G операторам нужно будет эксплуатировать единую инфраструктуру. Об этом журналистам сообщил замглавы министерства Олег Иванов.

"Надеюсь, что совместное предприятие, в прошлом - инфраструктурный оператор, создается не только для того, чтобы расчищать спектр, но и, возможно, чтобы начать эксплуатировать сети 5G на единой инфраструктуре, <...> чтобы на первом этапе в условиях острой нехватки радиочастотного спектра минимизировать расходы на эксплуатацию инфраструктуры. Мы осознаем, что это не самое лучшее решение с точки зрения конкурентной среды, но это вынужденное решение в условиях острой нехватки частотного ресурса. К сожалению, обеспечить частотным ресурсом как минимум "большую четверку", а на самом деле еще больше операторов, у нас на данном этапе просто не получается", - сказал Иванов.

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