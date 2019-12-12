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Bloomberg: США достигли договоренностей об условиях торговой сделки с Китаем

Речь идет о первом этапе торгового соглашения

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. США достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По сведениям источников агентства, достигнутые американскими переговорщиками договоренности теперь должны быть одобрены президентом США Дональдом Трампа. По данным Блумберг, представители США на переговорах намерены в течение дня провести встречу с американским лидером, в ходе которой сделка может быть одобрена. Ранее в четверг Трамп написал в своем Twitter о том, что Вашингтон "подходит очень близко" к заключению торговой сделки с Китаем.

Газета The Wall Street Journal в свою очередь сообщила, что США на переговорах с КНР предложили сократить вдвое пошлины на китайские товары на сумму примерно $360 млрд, а также выразили готовность отказаться от своих планов по повышению тарифов на ряд товаров из Китая, которое намечено на 15 декабря. В свою очередь Вашингтон потребовал от Пекина обязательств по приобретению крупных партий сельскохозяйственной и другой продукции американского производства, охране прав на американскую интеллектуальную собственность, а также предоставлению США более широкого доступа к китайскому сектору финансовых услуг. В случае несоблюдения Пекином этих требований американская сторона готова будет вернуть пошлины на прежний уровень.

6 декабря глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что Вашингтон и Пекин близки к заключению торгового соглашения, однако Трамп может отказаться от него, если не будут выполнены требования американской стороны. При этом он отметил, что соглашение необязательно будет заключено к 15 декабря, когда планируется повысить пошлины на ряд товаров из Китая.

11 октября Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита названы не были.

В понедельник министр торговли США Уилбур Росс заявил в интервью телеканалу Fox Business, что Трамп намерен повысить пошлины на ряд товаров из Китая, если сторонам не удастся договориться по торговой сделке до 15 декабря.

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