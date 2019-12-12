{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госкомиссия во главе с Патрушевым обсудит вопросы развития Карелии

По данным пресс-службы аппарата Совбеза, отдельное внимание уделят мерам по обеспечению населения региона доступным жильем и формированию комфортной городской среды

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу проведет в Москве заседание возглавляемой им Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия. Как сообщила пресс-служба аппарата Совбеза, в мероприятии примут участие руководители федеральных министерств и ведомств, а также представители региональной власти.

"Планируется рассмотреть вопросы социально-экономического развития Карелии. Отдельное внимание будет уделено мерам по обеспечению населения региона доступным жильем и формированию комфортной городской среды", - говорится в сообщении.

В преддверии заседания секретарь Совбеза провел ряд встреч с руководством Карелии и с федеральными министрами, участвующими в работе госкомиссии. В частности, обсуждались вопросы обеспечения безопасности на дорогах и профилактики правонарушений в регионе, поддержки моногородов, работы промышленных предприятий, развития здравоохранения, образования и спорта, а также транспортной инфраструктуры в Карелии.

Государственная комиссия по подготовке к празднованию в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия была создана указом президента РФ Владимира Путина в 2013 году. Работа этой структуры нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения этого региона, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата и развития государственно-частного партнерства.

В 2015 году правительством России была одобрена федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". Ее цель - развитие и реализация экономического потенциала республики. Среди задач программы - повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и секторов экономики, инфраструктурное обеспечение экономического развития. Программа предусматривает выделение 9,5 млрд рублей из федерального бюджета и 631,6 млн рублей - из республиканского.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияКарелия
Реклама на ТАСС
Bloomberg: Трамп одобрил первый этап торговой сделки с КНР, чтобы не вводить новые пошлины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС