Госкомиссия во главе с Патрушевым обсудит вопросы развития Карелии

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу проведет в Москве заседание возглавляемой им Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия. Как сообщила пресс-служба аппарата Совбеза, в мероприятии примут участие руководители федеральных министерств и ведомств, а также представители региональной власти.

"Планируется рассмотреть вопросы социально-экономического развития Карелии. Отдельное внимание будет уделено мерам по обеспечению населения региона доступным жильем и формированию комфортной городской среды", - говорится в сообщении.

В преддверии заседания секретарь Совбеза провел ряд встреч с руководством Карелии и с федеральными министрами, участвующими в работе госкомиссии. В частности, обсуждались вопросы обеспечения безопасности на дорогах и профилактики правонарушений в регионе, поддержки моногородов, работы промышленных предприятий, развития здравоохранения, образования и спорта, а также транспортной инфраструктуры в Карелии.

Государственная комиссия по подготовке к празднованию в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия была создана указом президента РФ Владимира Путина в 2013 году. Работа этой структуры нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения этого региона, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата и развития государственно-частного партнерства.

В 2015 году правительством России была одобрена федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". Ее цель - развитие и реализация экономического потенциала республики. Среди задач программы - повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и секторов экономики, инфраструктурное обеспечение экономического развития. Программа предусматривает выделение 9,5 млрд рублей из федерального бюджета и 631,6 млн рублей - из республиканского.