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"Известия": более трети работающих россиян до 30 лет регулярно делают сбережения

По данным издания, половина респондентов предпочитают хранить сбережения в рублях

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Более трети работающих жителей России (34%) от 18 до 30 лет стараются откладывать деньги на постоянной основе, еще 36% делают это от случая к случаю, 30% не делают сбережений. Об этом сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на опрос "Сбербанка Управление Активами" и "Сбербанка страхование жизни".

Согласно данным издания, почти четверть опрошенных делают сбережения на "черный день", 17% откладывают на квартиру, 16% - на отдых и путешествия, 12% - на ремонт квартиры, 12% - на покупку автомобиля, 7% делают инвестиции для получения дополнительного дохода, еще 4% копят на будущую пенсию.

Кроме того, половина респондентов предпочитают хранить сбережения в наличных, чаще всего в рублях.

Как уточняют "Известия", опрос был проведен в 37 городах России с населением более 500 тыс. человек.

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