"Известия": почти 1,5 млн должников по алиментам в России числятся невыездными

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Около 1,5 млн жителей, имеющих долги по выплате алиментов, числятся в списке невыездных в пограничной службе России. Об этом сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Как уточнили изданию в ФССП, в ноябре число должников по алиментам достигло 1,42 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра увеличилась на 143 тыс. Чаще всего не платят алименты в Краснодарском и Красноярском краях, Московской, Иркутской и Кемеровской областях.

Кроме того, в числе невыездных россиян могут оказаться 13,1 млн не оплативших штрафы ГИБДД в установленный срок, 2,5 млн - из-за несвоевременной оплаты или неоплаты услуг ЖКХ, а также около 7-8 млн должников по кредитам.

По данным "Известий", в общей сложности в 2019 году судебные приставы взыскали 104,2 млрд рублей, из них по алиментным задолженностям - 8,1 млрд рублей.